Украинцы в 2016 году снизили потребление газа на 4%

Добыча отечественного газа выросла на 1,5%, а импорт уменьшился почти вдвое

По результатам 2016 года потребление природного газа Украиной уменьшилось на 4% и составило 30,3 млрд кубометров. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой Укртрансгаза.

В январе-декабре прошлого года природный газ для потребностей украинцев импортировался только из Европы: Словакия поставила 9,1 млрд куб. м; Венгрия – 1,0 млрд куб. м; Польша - 1,0 млрд куб. м.

Для нужд отечественного потребления использовался природный газ, импортируемый из Европы – 11,1 млрд куб.м и собственной добычи – 20,2 млрд куб.м.

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В сравнении с показателями предыдущего года, отечественная добыча выросла на 1,5%, а импорт уменьшился почти вдвое.