Министр агрополитики назвал главную победу минувшего года

На финансирование аграрной отрасли до 2022 года в госбюджете будут бронировать не менее 1% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства

Главной победой 2016 года для Министерства аграрной политики и продовольствия Украины стало внедрение новой системы государственной поддержки сельского хозяйства. Об этом на своей странице в Facebook написал министр агрополитики Тарас Кутовой.

"2016 год для Минагрополитики был богатым на события и результаты. Наша главная победа – внедрение новой системы государственной поддержки сельского хозяйства", – написал министр.

По его словам, согласно этой системе до 2022 года на финансирование аграрной отрасли в государственном бюджете будет бронироваться не менее 1% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства.

"Уже в этом году на поддержку выделено 5,5 млрд грн – в 20 раз больше, чем в прошлом", – отметил он.

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Кутовой подчеркнул, что важнейшим фактором в этом контексте является долгосрочность планов.

"Норма поддержки АПК останется закрепленной законом на годы, какие бы не шли баталии вокруг распределения бюджета", – подчеркнул он.