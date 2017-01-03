В Польше арестовали украинца, сбившего насмерть двух подростков

В польском городе Еленя-Гура по решению суда арестовали 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух польских подростков (двух девушек 14 и 16 лет), сообщает Польское радио со ссылкой на слова представителя окружной прокуратуры города.

Прокуратура инкриминирует мужчине совершение аварии со смертельным исходом, а также управление транспортным средством под воздействием алкоголя. За совершение таких преступлений ему в общей сложности грозит 12 лет заключения.

Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. "Он сказал полиции, что не помнит, что произошло", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в новогоднюю ночь в польском городе Еленя-Гура гражданин Украины, у которого в организме было обнаружено 1,83 промилле алкоголя, потерял управление над своим внедорожником, въехал на тротуар и сбил двух девушек-подростков. Девушки скончались на месте.