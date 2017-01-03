Псевдоминера черниговского ж/д вокзала суд посадил на три года

Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор злоумышленнику, который на День Независимости позвонил в полицию и сообщил о якобы минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией установили личность "анонима" в течение нескольких часов и задержали его. Как выяснилось, 29-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, по телефону "заминировал" вокзал, пытаясь таким образом выяснить отношения с женой", - говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией установили и задержали трех "анонимных террористов", которые заявляли о минировании различных объектов в Киеве, Львове и Винницкой области. Одним из них оказался даже 80-летний пенсионер.