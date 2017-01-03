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Представитель США назвал главную угрозу безопасности для стран ОБСЕ

Представитель США назвал главную угрозу безопасности для стран ОБСЕ
Фото: presalibera.net

Дэниэл Байер прокомментировал поездку председателя ОБСЕ в Донбасс

03.01.17 8
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Представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности ОБСЕ. Об этом Байер написал в Twitter.

"Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину – агрессия России является главной угрозой для безопасности всех в регионе ОБСЕ", – заявил Байер.

Напомним, сегодня, 3 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц отправились в Мариуполь. Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

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