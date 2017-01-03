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В повреждении распятия Христа в Умани полиция подозревает граждан Израиля

В повреждении распятия Христа в Умани полиция подозревает граждан Израиля
Умань / Фото: zhurnal.lib.ru

Их обвиняют в разжигании религиозной вражды

03.01.17 38
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Полиция Черкасской области объявила подозрение в разжигании религиозной вражды двум гражданам Израиля, которые, по данным правоохранителей, повредили гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В полиции напомнили, что в канун Нового года в Умани было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте, который находился у местного пруда. "Учитывая, что уже второй раз за месяц совершаются незаконные действия, которые приводят к разжиганию религиозной вражды, установление и задержание злоумышленников, причастных к данному уголовному преступлению, стало делом чести для сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.

В течение нескольких часов правоохранители нашли подозреваемых, причастных к совершению данного уголовного преступления. По данным полиции, ими оказались два брата 18 и 16 лет, граждане государства Израиль. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению третьего подозреваемого.

"Братьям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК и решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в полиции. Правоохранители отмечают, что за совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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