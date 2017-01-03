Луганские боевики получают "налоги" от продажи Центрэнерго угля с оккупированных территорий, - СБУ

Боевики террористической организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго". Об этом говорится в выводах Службы безопасности Украины, опубликованных в Едином реестре судебных решений Северодонецкого городского суда Луганской области, передает Интерфакс-Украина.

"С полученных денег (от продажи антрацита, - ред.), "министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" платит около 47% налога от суммы вывезенного угля с указанных угольных предприятий (государственных и частных добывающих предприятий, - ред.) на оккупированной территории в бюджет так называемой "ЛНР". Эти денежные средства, в дальнейшем, направляются на выплату заработных плат членам террористических группировок "ЛНР", а также на закупку амуниции, формы и т.д.", - говорится в выводах СБУ, изложенных в определении суда.

По данным расследования, в течение 2014-2016 года "топливный министр "ЛНР" заставил государственные и частные добывающие предприятия продавать уголь через ГП "Луганскуголь", на базе которого и создано "министерство". В частности, на условиях комиссионного соглашения с Луганскуглем, ГП "Антрацит" поставило Центрэнерго антрацит на сумму 1,584 млрд гривен по цене цена - 1320 гривен за тонну.

"Гендиректор ГП "Антрацит", действуя по команде так называемого "министра", обеспечил отгрузку угля под соглашение комиссии с Луганскуглем на Центрэнерго, оплачивая комиссионное вознаграждение в сумме 60 гривен за тонну для Луганскугля и налоги в бюджет так называемой "ЛНР", - говорится в материалах следствия.

По данным СБУ, получаемые Луганскуглем за счет продажи антрацита средства в дальнейшем переводятся в рамках бестоварных операций, или в качестве "оборотной финансовой помощи" на счета ЧП "Содействие", ООО "МКД Трейд" для дальнейшего обналичивания.

Напомним, Центрэнерго эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций ПАО.