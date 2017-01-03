В Украине сформируют комиссию по вопросам перезахоронения выдающихся украинцев, – Гройсман

Вопрос создания украинского пантеона в Киеве вновь был поднят в связи с эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что при Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросами перезахоронения выдающихся украинцев. Об этом он написал в Facebook.

"При Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев", – заявил премьер-министр Украины.

Ситуация, сложившаяся с эксгумацией останков Александра Олеся, подняла на вопрос создания украинского пантеона в столице Украины.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков украинского поэта и писателя Александра Олеся в Чехии.

Ранее стало известно, что останки писателя принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения.