В Луганской области хотят открыть новый КПВВ

Вблизи запланированного места создания контрольного пункта находится бомбоубежище на 300 человек

Руководство Луганской областной военно-гражданской администрации выступило с предложением открыть дополнительный контрольный пункт въезда/выезда "Новотошковское" на линии разграничения сторон "Алчевск-Новотошковское-Лисичанск". Об этом сообщается на официальной странице Луганской ОГА в Facebook.

Расположение поселка Новотошковское Попаснянского района на автомобильной трассе Р-66 может помочь решить вопрос прибытия в пункт пропуска жителей населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Вблизи запланированного места создания контрольного пункта находится бомбоубежище на 300 человек, что позволяет, в случае начала обстрелов со стороны террористических группировок, быстро эвакуировать граждан.

Предполагается, что наличие постоянных пунктов наблюдения международных организаций (ОБСЕ, Красный Крест) даст возможность в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы пункта пропуска.

В Луганской ОВГА рассчитывают, что таким образом уменьшится нагрузка на пешеходный переход в Станице Луганской.

Руководство Луганской ОВГА направило предложение об открытии КПВВ в антитеррористический центр при СБУ, а также попросило обсудить этот вопрос во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, в конце декабря 2016-го заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко сообщал, что КПВВ в Новотошковском мог бы заменить контрольный пункт в Золотом, который так и не удалось открыть из-за действий боевиков.