Новому главе ОБСЕ Себастьяну Курцу продемонстрировали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Во время визита в Донецкую область Себастьян Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", - сообщили в МИД.
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В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии Мариуполя.
Наслідки рос агресії, с.Виноградне Дон обл/Consequences of #RussianAggression, village of Vynogradne #Donetsk region pic.twitter.com/4boZmcPzXB— MFA of Ukraine
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