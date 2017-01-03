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Ситуация в Донбассе

Видео Тука: Донбасс вернется под контроль Киева не позже середины 2018 года

<span class="label red">Видео</span> Тука: Донбасс вернется под контроль Киева не позже середины 2018 года
Георгий Тука / Фото: politinform.net

Россия, якобы, готова "сдать" Донбасс

03.01.17 92
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В Министерстве по вопросам оккупированных территорий надеются на освобождение Донбасса уже в этом году, или максимум – до середины 2018-го.

Такой оптимистичный прогноз обнародовал заместитель министра Георгий Тука, передает "Радио Свобода". 

Он увидел такие предпосылки, проанализировав поведение России в отношении оккупированных частей Донбасса и Луганщины. 

По прогнозам Туки, вернуть оккупированные территории Украина сможет при условии поддержки Европы и США. 

Тука уверяет, что есть множество фактов, которые свидетельствуют о том, что Россия готова "сдать" Донбасс. Аргументирует свою позицию он тем, что российские СМИ сменили риторику и все чаще касаются темы неблагоприятной экономической ситуации в России. Еще одним доказательством Тука называет отличие деятельности российских оккупантов в Крыму и Донбассе, где наблюдается "полное мародерство, уничтожение и вырезание" предприятий. 

Чиновник предупреждает: после возвращения оккупированных территорий крупнейшими вызовами для Украины станет не только их восстановление, но и налаживание диалога с местным населением. По его мнению, большинство промышленных предприятий и шахт восстановить не удастся. А из-за нежелания переселенцев возвращаться домой к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры следует привлекать волонтеров при государственной поддержке. 

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что военным путем освободить оккупированные территории в ближайшее время Украине не удастся. Это возможно только через дипломатию и политические договоренности. В то же время Кремль рассчитывает на ослабление давления на Россию со стороны Европы и США с приходом новых руководителей к власти в ведущих государствах. 

Расширения российской военной агрессии в Украине ожидать не стоит, ведь это экономически затратно и окончательно подорвет имидж России, считает военный эксперт. Это видно, по мнению Романенко, в том числе из пророссийского заявления олигарха Виктора Пинчука, которое он сделал в американском издании The Wall Street Journal. Его статья называется "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией", в которой предлагается смириться с оккупацией Крыма, отказаться от контроля над Донбассом до проведения выборов, отказаться от вступления в ЕС и НАТО и согласиться на ослабление санкций против России. 

Романенко убежден, что Украина не пойдет на такие уступки, которые предлагает олигарх Виктор Пинчук. 

В пресс-центре АТО пообещали скорое возвращение Донбасса под контроль Киева."Это будет гораздо быстрее, если вы будете себя беречь. Не открывайте врагу свои мысли, потому что вы нам нужны больше, чем можете себе представить. Быть патриотами там, где сейчас находитесь вы, гораздо труднее, чем в Харькове, Львове или Киеве. Просто будьте и верьте, что не за горами то время, когда на Донбасс-Арене или в Симферополе перед игрой наших команд снова будет звучать гимн Украины", – призвал население оккупированного Донбасса спикер АТО Леонид Матюхин.

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