Пожарники уже три часа борются с огнем

Во вторник, 3 января, днем во Львове по улице Елены Степановны, 45 возник пожар в здании завода "Электрон". Об этом сообщает Zaxid.net.

В пресс-службе ГСЧС во Львовской области сообщили, что информация о пожаре поступила в 13:17.

Причины возгорания пока неизвестны. В настоящее время ликвидация пожара продолжается, поэтому подробности инцидента в ГСЧС обещают сообщить позже.

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Очевидцы пишут, что на месте работают 6 пожарных машин.













Фото: twitter.com/Petro_Kryvyi