В вернувшемся под контроль ВСУ Новолуганском появилась полиция

В поселке Новолуганское в Донецкой области, который в декабре 2016 года был взят под контроль Вооруженными силами Украины, работает пункт полиции, разместившийся в помещении поселкового совета. Об этом на своей странице в Facebook cообщил руководитель ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В поселок направлены наиболее опытные работники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения. Пункт открыт на постоянной основе согласно распоряжению штаба АТО. Недавно поселок вернулся в Украину из так называемой серой зоны. Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными", - написал Аброськин.

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По его словам, для более оперативной работы в Новолуганском полицейские получили кроссовер Renault Duster. "Именно здесь он наиболее востребован. Первоочередная задача - организовать работу дежурной части, прием граждан и осуществлять патрулирование территории", - подчеркнул Аброськин.

Он добавил, что у людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри. Жители поселка должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок. "Если у нас появились наши украинские полицейские, то мы нужны Украине, а это значит, что никаких "ДНР"/"ЛНР" здесь не будет, и мы их не хотим", - сказала одна из местных жительниц.

Напомним, 23 декабря Вооруженные силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское. До этого поселок находился в так называемой серой зоне.