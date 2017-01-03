В Чехии могут принудительно эксгумировать останки еще троих выдающихся украинцев, – Институт нацпамяти

Украинский институт национальной памяти допускает принудительную эксгумацию останков еще троих выдающихся украинцев на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия) в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института.

"В этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Орыси Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского", – говорится в сообщении.

За пределами Украины находится более 250 тыс. захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры.

Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся временно перенесли в депозитарий кладбища в Чехии.

Отмечается, что МИД держит вопрос перезахоронения писателя на особом контроле и после решения родственников Олеся об окончательном месте его перезахоронения, посольство Украины в Праге примет все надлежащие для выполнения решения меры.