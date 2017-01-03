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Главная » Страна » Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов

Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов

Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов
Фото пресс-центра АТО

Реализация проекта невозможна без привлечения средств бюджета

03.01.17 2542
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Государственный концерн "Укроборонпром" готов запустить завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии в случае получения финансирования. Об этом заявил заместитель главы концерна Владимир Коробов, передает издание LB.ua.

По словам Коробова, сейчас украинские военные используют те боеприпасы, которые имеются на складах хранения. "Естественно, они не вечны, и склады не бездонные. Поэтому нами разработана программа, отработаны все проекты и решения по производству боеприпасов. Передано все в Кабинет министров", - заявил он. 

При этом он отметил, что собственных средств Укроборонпрома не хватит для реализации этого проекта, и потому в госконцерне ожидают финансирования из бюджета страны. По словам Коробова, завод сможет производить не только боеприпасы постсоветского образца, но и стандарта НАТО. В случае получения средств производство боеприпасов может быть начато уже через 18 месяцев после запуска проекта.

Напомним, в июле 2016 года глава государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о необходимости строительства завода по изготовлению боеприпасов. Он сообщил, что в Кабмин направлены десять различных вариантов проектной документации и смет для строительства такого предприятия.

При этом Романов отметил, что сейчас в Украине нет подобных заводов. Единственное в стране предприятие по изготовлению боеприпасов находилось в Луганске.

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