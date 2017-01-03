В Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром

В Украине, начиная с 6 января, ожидается снижение температуры воздуха, местами сильные снегопады и метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19° мороза (во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях), местами до 20-26° мороза, днем - до 11-17° мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях ночью и днем - до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье - до 0-6° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

В Киеве 4 января прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, а 6-7 января ожидается понижение температуры ночью до 14-19°, местами до 22° мороза, днем - до 11-17° мороза. На дорогах местами гололедица.