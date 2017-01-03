НАБУ и НАПК договорились обмениваться информацией

Соглашение подпишут после утверждения на ближайшем заседании НАПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разработали проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В рамках совместной рабочей группы разработан проект меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАБУ и НАПК, который после утверждения на ближайшем заседании Национального агентства будет подписан сторонами", – говорится в сообщении.

Подписание документа обеспечит своевременный обмен информацией для оперативного анализа данных, которые могут свидетельствовать о подследственных НАБУ уголовных коррупционных правонарушениях.

В НАПК указывают, что согласно требованиям законодательства, перед подписанием проект документа будет утвержден на ближайшем заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.