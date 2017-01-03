Глава ОБСЕ Курц прокомментировал свою поездку в Донбасс

Себастьян Курц настаивает на том, что режим тишины должен соблюдаться

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц уверен, что режим тишины в Донбассе должен соблюдаться.



Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины - посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - пишет Курц.

Действующий председатель ОБСЕ отметил, что "цель организации заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался".

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что вместе с австрийским коллегой осмотрел офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

"СММ выполняет важную работу, а в новом году ее будет еще больше", - спрогнозировал Климкин.

МИД Украины сообщил, что целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.