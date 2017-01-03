В Днипре скончался раненый боец АТО

Трое военных, доставленных из Донбасса в больницу в первые дни 2017 года, идут на поправку

В Днипровской больнице им. Мечникова скончался один из раненых военнослужащих, которых накануне, 2 января, доставили в медицинское учреждение из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает 112.ua.

34-летнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни 2017 года, сейчас в реанимации.

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Как отметил главный врач больницы Сергей Рыженко, ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.