С начала суток 3 января пророссийские боевики 23 раза обстреливали украинские позиции в зоне АТО. В результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также вели огонь снайперы.

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Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку на луганском направлении.

На донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреливали Луганское, а из стрелкового оружия - Зайцево и Луганское.