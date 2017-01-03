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Военная прокуратура получила разрешение на доступ к оригиналам "харьковских соглашений"

Военная прокуратура получила разрешение на доступ к оригиналам "харьковских соглашений"
Фото: UNIAN

В случае недопуска следователей, они могут инициировать проведение обыска в МИД

03.01.17 1134
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Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет, до 2042 года, базирования Черноморского флота России в Крыму ("Харьковские соглашения"). Об этом говорится в определении суда от 27 декабря, передают Украинские новости.

"Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма", - отмечается в сообщении.

У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

Суд разрешил следователям изъять оригинал соглашения в МИДе для проведения экспертизы. В случае недопуска следователей, они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.

Напомним, в мае 2016 года 10 депутатов Верховной Рады предложили парламенту денонсировать пять соглашений между Украиной и Россией, касающихся размещения Черноморского флота России на территории Украины.

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