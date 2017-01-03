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Главная » Страна » Украина возглавила комитет Совбеза ООН относительно Судана

Украина возглавила комитет Совбеза ООН относительно Судана

Украина возглавила комитет Совбеза ООН относительно Судана
Фото: AP

Основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций по отношению к этой стране

03.01.17 85
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко с 1 января официально начал председательство в Санкционном комитете Совета безопасности ООН по Республике Судан. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

Николаенко уточнил, что основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций по отношению к этой стране, включающие оружейное эмбарго (распространяется только на Дарфур), запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту. "Одним из приоритетов непостоянного членства Украины в Совете безопасности ООН является поддержание мира на Африканском континенте", - отметил он.

В этой связи он напомнил, что с начала 2016 года наше государство возглавило Санкционный комитет Совбеза по Центральноафриканской Республике. "Это является свидетельством того, что Украина может брать на себя глобальную ответственность", – подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, Санкционный комитет Совета безопасности ООН относительно Судана учрежден резолюцией Совбеза 1591 в 2005 году с целью сдерживания вооруженного конфликта в регионе Дарфур. Ситуацию в Судане отслеживает специально созданный в рамках Комитета орган – Группа независимых экспертов, в состав которой входят пятеро представителей. Их мандат возобновляется решением Совета безопасности ООН ежегодно.

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