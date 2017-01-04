В течение суток 3 января пророссийские боевики 39 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО. Двое наших военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку на луганском направлении.

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На донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского и Авдеевки.