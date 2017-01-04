Полторак: ВСУ не нарушили минские соглашения, заняв новые позиции на Светлодарской дуге

Военные перемещаются на территории, которая, согласно "Минску", и так принадлежит Украине

Вооруженные силы Украины не нарушили минские соглашения, заняв новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку, согласно договоренностям, эта территория и так принадлежит Украине. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью 5-му каналу.

"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении минских соглашений - ред.) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем минские соглашения. Вообще, согласно минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - заявил он.

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Напомним, 23 декабря Вооруженные силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское. До этого поселок находился в так называемой серой зоне.