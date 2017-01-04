3 января около 20:45 в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибла пожилая женщина, 10 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже. В результате взрыва разрушены перекрытия между 6 и 7 этажами и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир.

По данным ГСЧС, в результате взрыва погибла пожилая женщина. Еще два человека были спасены из-под завалов. Всего за медицинской помощью обратились 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 2 были госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кривом Роге в жилой многоэтажке произошел взрыв

После происшествия была проведена эвакуация жителей дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жители, из которых нуждались в расселении 101 человек. 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

По предварительным данным, в квартире произошел, врыв бытового газа. Но местные жители сообщают, что взрыв произошел в квартире мужчины, который состоит на психиатрическом учете, пишет сумское издание "Данкор" . Якобы хозяин квартиры сам открыл газ.







Фото: dsns.gov.ua