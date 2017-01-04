Тука рассказал, когда можно будет проводить выборы в контролируемой боевиками части Донбасса

Сначала должно пройти 2-3 года после освобождения оккупированных территорий

После освобождения оккупированных территорий в Донбассе еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы. Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса, – ред.)", - сказал он.

По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение нескольких лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", - добавил заместитель министра.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина вернет контроль над оккупированной территорией Донбасса в 2017 году или, максимум, в середине 2018 года.