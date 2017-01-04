Курц: Минские соглашения - база для мирного урегулирования ситуации в Донбассе

Минские договоренности - это единая база, единый документ, на основе которого сейчас может происходить урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, передает 112 Украина.

"Мы должны продолжать переговоры, и минские договоренности – единая база, единый документ, на основе которого мы можем это делать... Я полностью недоволен тем статусом-кво, который есть сейчас, но, за неимением другого базового документа, мы должны делать все, чтобы внедрять их", - отметил он.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что хотя сейчас состояние выполнения минских договоренностей вызывает беспокойство, ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас, и она могла быть еще хуже.

Напомним, вчера, 3 января, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе.