Полторак назвал количество российских боевиков и кадровых военных в Донбассе

В Донбассе находится около 40 тыс. членов незаконных вооруженных формирований, среди которых 5 тыс. составляют солдаты регулярной армии РФ. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.
"Только в этом году больше 16 тыс. раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - рассказал министр.
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"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно", - добавил Полторак.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что конфликт в Донецкой и Луганской областях можно преодолеть только мирным путем за столом переговоров, но при сильной армии.