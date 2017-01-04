Полторак назвал количество российских боевиков и кадровых военных в Донбассе

По данным Минобороны на территории ОРДЛО находятся 35 тыс. боевиков и 5 тыс. солдат регулярной армии РФ

В Донбассе находится около 40 тыс. членов незаконных вооруженных формирований, среди которых 5 тыс. составляют солдаты регулярной армии РФ. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.

"Только в этом году больше 16 тыс. раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - рассказал министр.

"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно", - добавил Полторак.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что конфликт в Донецкой и Луганской областях можно преодолеть только мирным путем за столом переговоров, но при сильной армии.