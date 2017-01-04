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Ситуация в Донбассе

ОБСЕ намерена обеспечить свою миссию в Донбассе техникой для круглосуточного наблюдения

ОБСЕ намерена обеспечить свою миссию в Донбассе техникой для круглосуточного наблюдения
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе / Фото: Facebook

Сейчас международные наблюдатели ночью не работают. Опасно

04.01.17 40
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Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью обеспечения возможности проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе, в том числе в ночное время.

Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНИАН

Курц сообщил, что во время пребывания в Донбассе основные замечания, которые он услышал, касались того, что СММ ОБСЕ не работает круглосуточно. 

"Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня", - заверил он. 

Курц уверен, что соблюдение режима тишины должно стать долговременным. 

"Но только наших усилий недостаточно для этого", - сказал он, добавив, что важно, чтобы предпринимались соответствующие шаги сторонами, принимающими решения в Москве и Киеве. 

Председатель ОБСЕ сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Киев и Москву. 

Он заметил, что у СММ ОБСЕ нет или мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной. 

"Но, с другой стороны, есть определенные идеи по обеспечению наблюдения с помощью технических средств, которые бы позволили вести наблюдение и ночью, и круглосуточно", - сказал Курц. 

Глава ОБСЕ уверен, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. 

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