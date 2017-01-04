Взрыв в сумской многоэтажке предположительно устроил больной шизофренией

Мужчина после конфликта с женой якобы открыл газ на кухонной плите и зажег сигарету, что и повлекло взрыв

Полиция начала расследовать взрыв в жилом доме в Сумах. Об этом сообщил представитель отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области, передают Украинские новости.

По предварительной информации, 59-летний мужчина, больной шизофренией, после конфликта с женой открыл газ на кухонной плите, а позже зажег сигарету, что и повлекло взрыв.

"По факту взрыва открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в сумской полиции.

Напомним, 3 января около 20:45 в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибла пожилая женщина, 10 человек обратились за медицинской помощью.