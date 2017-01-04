Камбин упростил таможенный контроль для пассажиров нового поезда Киев-Львов-Перемышль

Это позволило сократить время в пути на 1 час

Кабинет министров Украины накануне Нового года упростил прохождение таможни для пассажиров нового направления поезда Киев-Львов-Перемышль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Распоряжение "О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде" Интерсити+" предусматривает внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между Львовом и станцией "Мостиска-2".

"Оперативное утверждение этого документа - яркий пример того, что бюрократия исчезает, когда речь идет о комфорте украинцев, ведь теперь время в пути уменьшилось почти на час - до 6:40 часов", - сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса Укрзализныци Игорь Романков.

Он также отметил, что скорость таможенного контроля зависит также от пассажиров, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут свести на нет эту инициативу.

Напомним, 23 декабря новый скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 Киев-Львов-Перемышль совершил первый рейс.