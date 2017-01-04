Подготовка к морозам: в ГСЧС опубликовали полный список киевских пунктов обогрева

На территории Киева в зимний период 2016-2017 годов предусмотрено размещение 51 пункта обогрева. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГСЧС.
В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но также получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая.
По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в Киеве в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-19 °, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза; 8-9 января сохранится холодная погода.
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Полный список киевских пунктов обогрева
Голосеевский район
- Ул. Антоновича, 115. ООО "Владимирский рынок".
- Просп. Глушкова, 32-36. ООО "Истерн Трейд".
- Ул. Заболотного, 48-А. ПФ Ч.В.М. "Феофановский" (Феофановский рынок).
- Ул. Лятошинского, 14. Рынок "Теремки II".
Дарницкий район
- Ул. Харьковское шоссе, 57. Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Дарницкого района.
- Ул. Вербицкого, 9. Территориальный центр социального обслуживания малообеспеченных пенсионеров, инвалидов и одиноких граждан Дарницкого района (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
- Ул. Вербицкого, 18. Общество Красного Креста Дарницкого района.
Деснянский район
- Ул. Бальзака, 63. Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района (пн-пт с 9.00 до 18.00).
- Ул. Милютенко, 9 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
- Ул. Будищанская, 4 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
- Ул. Сабурова, 8. Деснянский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (пн-пт с 9.00 до 21.00).
- Ул. Сабурова, 20 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
- Ул. Закревского, 87-д. Управление труда и социальной защиты населения Деснянской районной государственной администрации (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
- Просп. Маяковского, 15 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
Днепровский район
- Пер. Лобачевского, 8. Стационарный пункт в помещении Всеукраинского благотворительного фонда "Социальное партнерство" (с 08.00 до 20.00 пн-вс).
- Ул. Челябинская, 9-г, кабинет № 13. ЖЭУ-405 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
- Ул. Стальского, 14, 2-й этаж, холл. ЖЭУ-408 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
- Ул. Пожарского, 8, кабинет №3. ЖЭУ-402 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
- Ул. Курнатовского, 7, корпус 1. Управление труда и социальной защиты населения Днепровской РГА (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
- Ул. Курнатовского, 7, корпус 3. Центральное отделение Территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.0 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт). Есть банк одежды.
- Русановский бульвар, 4. Русановское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
- Ул. Березняковская, 6. Березняковское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
- Ул. Краковская, 13, холл. Киевская городская клиническая больница № 2 (в круглосуточном режиме).
- Ул. Рогозовская, 6, Киевская городская клиническая больница № 11 (в круглосуточном режиме).
- Ул. Запорожца, 26. Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) № 1 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
Мобильные пункты горячего питания (МЦП)
- Ул. Радужная, 4, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 12.40-13.10.
- Просп. Ватутина, 15, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 10.40-11.05.
3 Ул. Русановская набережная, 2. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 15.45-16.10.
- Ул. Шумского, 3-А. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 16.20-16.45.
- Ст. метро "Черниговская", возле ТЦ NOVUS. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство".
Оболонский район
- Ул. Иорданская 7. Помещение отдела оперативного реагирования.
- Ул. Попова, 1. ЖЭУ №512.
- Ул. Родниковая, 3. ЖЭУ №515.
Печерский район
- ул. Бассейная, 5А. ЖЭУ "Крещатик".
- Ул. Дружбы Народов, 30/1. ЖЭУ "Печерскжитло".
- Ул. Марии Примаченко, 3. ЖЭУ "Печерская брама".
- Ул. Левандовского, 5-А. ЖЭУ "Липкижитлосервис".
Подольский район
- Ул. Оболонская, 38, участок №1. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
- Ул. Хорива, 36. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
- Ул. Светлицкого, 35б. РАРС.
- ул. Копылевская, 17/19, участок №2. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
- Пер. Апрельский, 4, участок №3. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
- Просп. Гонгадзе, 7а, участок №4. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
- Просп. Гречко, 10в, участок №5. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
Святошинский район
- Ул. Жмеринская, 22-А. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение по работе с инвалидами). Для лиц без определенного места жительства и лиц пожилого возраста.
- Ул. Чернобыльская, 9. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение социальной помощи на дому № 2).
Соломенский район
- Ул. Ереванская, 3-А. ЖЭУ-901.
- Ул. Волынская, 4-А. ЖЭУ-902.
- Ул. Соломенская, 33. ЖЭУ-903.
- Ул. Вацлава Гавела. 23-А, ЖЭУ-904
- Ул М. Донца, 15-А. ЖЭУ-905.
- Ул. Выборгская, 42. ЖЭУ-906.
- Ул. Волынская, 2. Территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
- Ул. Вацлава Гавела, 83-А, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
Шевченковский район
- Ул. Суздальская, 4/6.
- Ул. Котовского, 33. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. Есть банк одежды.
- Ул. В. Василевской, 11-А. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. Есть банк одежды.