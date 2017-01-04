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Подготовка к морозам: в ГСЧС опубликовали полный список киевских пунктов обогрева

Подготовка к морозам: в ГСЧС опубликовали полный список киевских пунктов обогрева
Фото: Алексей Ирнов, photosight.ru

Там можно не только согреться, но также получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая

04.01.17 544
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На территории Киева в зимний период 2016-2017 годов предусмотрено размещение 51 пункта обогрева. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГСЧС.

В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но также получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая.

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в Киеве в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-19 °, местами до 22° мороза, днем до 11-17° мороза; 8-9 января сохранится холодная погода.

Полный список киевских пунктов обогрева

Голосеевский район

  1. Ул. Антоновича, 115. ООО "Владимирский рынок".
  2. Просп. Глушкова, 32-36. ООО "Истерн Трейд".
  3. Ул. Заболотного, 48-А. ПФ Ч.В.М. "Феофановский" (Феофановский рынок).
  4. Ул. Лятошинского, 14. Рынок "Теремки II".

Дарницкий район

  1. Ул. Харьковское шоссе, 57. Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Дарницкого района.
  2. Ул. Вербицкого, 9. Территориальный центр социального обслуживания малообеспеченных пенсионеров, инвалидов и одиноких граждан Дарницкого района (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
  3. Ул. Вербицкого, 18. Общество Красного Креста Дарницкого района.

Деснянский район

  1. Ул. Бальзака, 63. Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района (пн-пт с 9.00 до 18.00).
  2. Ул. Милютенко, 9 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
  3. Ул. Будищанская, 4 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
  4. Ул. Сабурова, 8. Деснянский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (пн-пт с 9.00 до 21.00).
  5. Ул. Сабурова, 20 (пн-пт с 9.00 до 18.00).
  6. Ул. Закревского, 87-д. Управление труда и социальной защиты населения Деснянской районной государственной администрации (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
  7. Просп. Маяковского, 15 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).

Днепровский район

  1. Пер. Лобачевского, 8. Стационарный пункт в помещении Всеукраинского благотворительного фонда "Социальное партнерство" (с 08.00 до 20.00 пн-вс).
  2. Ул. Челябинская, 9-г, кабинет № 13. ЖЭУ-405 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
  3. Ул. Стальского, 14, 2-й этаж, холл. ЖЭУ-408 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
  4. Ул. Пожарского, 8, кабинет №3. ЖЭУ-402 (с 09.00 до 17.00 пн-пт).
  5. Ул. Курнатовского, 7, корпус 1. Управление труда и социальной защиты населения Днепровской РГА (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
  6. Ул. Курнатовского, 7, корпус 3. Центральное отделение Территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.0 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт). Есть банк одежды.
  7. Русановский бульвар, 4. Русановское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
  8. Ул. Березняковская, 6. Березняковское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09.00 до 18.00 пн-чт, с 09.00 до 16.45 пт).
  9. Ул. Краковская, 13, холл. Киевская городская клиническая больница № 2 (в круглосуточном режиме).
  10. Ул. Рогозовская, 6, Киевская городская клиническая больница № 11 (в круглосуточном режиме).
  11. Ул. Запорожца, 26. Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) № 1 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).

Мобильные пункты горячего питания (МЦП)

  1. Ул. Радужная, 4, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 12.40-13.10.
  2. Просп. Ватутина, 15, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 10.40-11.05.

3 Ул. Русановская набережная, 2. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 15.45-16.10.

  1. Ул. Шумского, 3-А. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 16.20-16.45.
  2. Ст. метро "Черниговская", возле ТЦ NOVUS. Социальный патруль фонда "Социальное партнерство".

Оболонский район

  1. Ул. Иорданская 7. Помещение отдела оперативного реагирования.
  2. Ул. Попова, 1. ЖЭУ №512.
  3. Ул. Родниковая, 3. ЖЭУ №515.

Печерский район

  1. ул. Бассейная, 5А. ЖЭУ "Крещатик".
  2. Ул. Дружбы Народов, 30/1. ЖЭУ "Печерскжитло".
  3. Ул. Марии Примаченко, 3. ЖЭУ "Печерская брама".
  4. Ул. Левандовского, 5-А. ЖЭУ "Липкижитлосервис".

Подольский район

  1. Ул. Оболонская, 38, участок №1. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
  2. Ул. Хорива, 36. КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
  3. Ул. Светлицкого, 35б. РАРС.
  4. ул. Копылевская, 17/19, участок №2. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
  5. Пер. Апрельский, 4, участок №3. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
  6. Просп. Гонгадзе, 7а, участок №4. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
  7. Просп. Гречко, 10в, участок №5. ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".

Святошинский район

  1. Ул. Жмеринская, 22-А. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение по работе с инвалидами). Для лиц без определенного места жительства и лиц пожилого возраста.
  2. Ул. Чернобыльская, 9. Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение социальной помощи на дому № 2).

Соломенский район

  1. Ул. Ереванская, 3-А. ЖЭУ-901.
  2. Ул. Волынская, 4-А. ЖЭУ-902.
  3. Ул. Соломенская, 33. ЖЭУ-903.
  4. Ул. Вацлава Гавела. 23-А, ЖЭУ-904
  5. Ул М. Донца, 15-А. ЖЭУ-905.
  6. Ул. Выборгская, 42. ЖЭУ-906.
  7. Ул. Волынская, 2. Территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
  8. Ул. Вацлава Гавела, 83-А, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.

Шевченковский район

  1. Ул. Суздальская, 4/6.
  2. Ул. Котовского, 33. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. Есть банк одежды.
  3. Ул. В. Василевской, 11-А. Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. Есть банк одежды.
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