За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, двое получили ранение. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

На луганском направлении противник вчера был активным только в районе Попасной. Там боевики провели семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушения тишины длился не более 15 минут. Боевики стреляли как днем, так и ночью.

На донецком направлении боевики продолжили минометные обстрелы на Светлодарской дуге. В районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз.

Также вражеские провокации зафиксированы на северной окраине Горловки, в авдеевской промзоне и в районе донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - с применением минометов.

Ситуация на мариупольском направлении практически без изменений. Две трети обстрелов приходится на участок фронта Водяное-Широкино, где враг планомерно открывал огонь в сторону сил АТО в течение всех суток. На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов.

Остальные вооруженные провокации состоялась на участке фронта Марьинка-Красногоровка, в Павлополе и Талаковке.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых - с применением минометов.