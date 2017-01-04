В Украине появился новый индустриальный парк

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало новый индустриальный парк "Житомир-Схид" площадью 24,7 га в Житомире.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Создание индустриального парка обеспечит экономическое развитие города и повышение конкурентоспособности, создание новых рабочих мест, развитие современной производственной и рыночной инфраструктуры в городе Житомир", - говорится в сообщении.
Функциональным назначением индустриального парка является производство строительных материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров легкой и пищевой промышленности, ИТ-технологии, строительство логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.
Напомним, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими, для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.
По данным Госинвестпроекта, в Украине уже зарегистрировано 15 индустриальных парков.