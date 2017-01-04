Взрыв в Сумах: Подозреваемый рассказал подробности

В организации взрыва в сумской многоэтажке подозревается 59-летний пенсионер, который проживал в квартире на 7-м этаже. Свою вину он признал. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, передает Укринформ.

"Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное свидетельство. Рассказал, что для взрыва открыл конфорки газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, еще и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной сигаретой в руке ", - рассказала Науменко.

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Она добавила, что поскольку у подозреваемого отмечается наличие психического расстройства, представители правоохранительных органов сейчас проверяют предоставленную им информацию.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в квартире на 7-м этаже мужчина проживал более 20 лет, в последнее время - сам. Семье пенсионера принадлежала еще одна квартира - на 4-м этаже. Соседи отмечают, что человек периодически употреблял спиртные напитки и проявлял агрессию в отношении жителей дома. Угрозу взорвать дом, чтобы его квартира никому не досталась, люди слышали постоянно, но не воспринимали эти слова всерьез.

Напомним, 3 января около 20:45 в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибла пожилая женщина, 10 человек обратились за медицинской помощью.