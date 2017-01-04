Рассмотрение дела о подсудности Януковича перенесено

Высший специализированный суд перенес на 17 января рассмотрение ходатайства стороны защиты беглого бывшего президента Виктора Януковича об изменении подсудности. Об этом сказал после заседания суда начальник отдела процессуального руководства главной военной прокуратуры Максим Крым, передает Укринформ.

"Соответствующее решение коллегия судей приняла в связи с тем, что адвокат Януковича Виталий Сердюк не явился на заседание, поскольку до 10 января находится в отпуске", – сказал Крым.

По его словам, ходатайство защитника имеет целью затягивание процесса.

"По моему мнению, можно было провести рассмотрение без адвоката, но суд все же решил отложить судебное разбирательство для того, чтобы предоставить возможность защитникам выразить свою позицию", – сказал Крым.

Он также сообщил, что коллегия судей отказала адвокатам в удовлетворении ходатайства о проведении допроса Януковича при помощи скайп-связи.

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Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу уведомление о подозрении в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не реагирует на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд разрешил задержать Януковича и доставить его в суд.