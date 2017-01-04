"Австрийские авиалинии" запускают три новых еженедельных рейса в Украину

В 2017 году авиакомпания "Австрийские авиалинии" запустит три дополнительных еженедельных рейса во Львов и Одессу. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на портал Ukraine-nachrichten.

"В летнем расписании этого года количество рейсов из Вены в Одессу и во Львов будет значительно увеличено. С начала апреля 2017 года появятся три дополнительных еженедельных рейса в Одессу, а также во Львов", – сообщила пресс-служба компании.

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Сейчас самолеты "Австрийские авиалинии" летают в аэропорты Киева, Львова, Одессы и Днипра.

Напомним, крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia с 2 мая 2017 года запустит регулярный прямой рейс в Рим из аэропорта "Киев" (Жуляны).