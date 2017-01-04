Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Спасатели сообщили об ограничении движения на перевалах в Карпатах и ряде международных трасс

Видео Спасатели сообщили об ограничении движения на перевалах в Карпатах и ряде международных трасс

<span class="label red">Видео</span> Спасатели сообщили об ограничении движения на перевалах в Карпатах и ряде международных трасс
Фото: Getty Images

С 4 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег

04.01.17 150
0000

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) из-за ухудшения погодных условий ограничило движение грузового транспорта на трассе Киев - Чоп во Львовской области, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению ведомства, с 4 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег, а в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается повышенный уровень лавинной опасности. Ночью в западных областях, а днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах гололедица. В связи с этим с 9:00 4 января было ограничено движение грузового автотранспорта на дороге Киев - Чоп.

Кроме того, в связи с сильным снегом и снежными заносами 4 января ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международным и государственным трассам Мукачево – Рогатин, Ужгород – Самбор и Хуст – Долина в Закарпатской области. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Подготовка к морозам: в ГСЧС опубликовали полный список киевских пунктов обогреваВ Сумах в многоэтажке произошел взрыв: погибла женщинаВ Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2141
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7653
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7377
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3173
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12031
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2071
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5462
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4029
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5491
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 948
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18967 / 20629
  2. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8040 / 8784
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 6084 / 7715
  4. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 4064 / 4295
  5. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 3999 / 4344
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2901 / 3285
  7. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2582 / 2918
  8. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2411 / 12031
  9. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 2385 / 2551
  10. В Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветром 2222 / 2440
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 69 / 7715
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20629
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 30 / 3435
  4. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 24 / 4029
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 22 / 5491
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 20 / 2551
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3285
  8. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 12 / 5462
  9. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 11 / 4295
  10. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 10 / 906
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.