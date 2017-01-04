С 4 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) из-за ухудшения погодных условий ограничило движение грузового транспорта на трассе Киев - Чоп во Львовской области, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению ведомства, с 4 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный снег, а в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается повышенный уровень лавинной опасности. Ночью в западных областях, а днем по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах гололедица. В связи с этим с 9:00 4 января было ограничено движение грузового автотранспорта на дороге Киев - Чоп.

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Кроме того, в связи с сильным снегом и снежными заносами 4 января ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международным и государственным трассам Мукачево – Рогатин, Ужгород – Самбор и Хуст – Долина в Закарпатской области. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.