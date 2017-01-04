Киевские волонтеры в 2016 году спасли почти тысячу животных

Чаще всего помощь оказывали котам и собакам

Волонтеры Киевской команды спасения животных за 2016 год спасли 966 животных. Об этом сообщается в Facebook на странице сообщества.

Всего за год Киевская команда спасения животных приняла и обработала 1474 вызова.

Большая часть спасенных животных - коты (512), за ним идут собаки и щенки (331).

Кроме того, волонтеры спасли 145 представителей других видов, среди которых есть даже дятлы, совы, гадюки, ежики, крысы и одна лань.

Среди спасенных командой также оказалось 5 человек, которые не могли самостоятельно покинуть свои квартиры.

Чаще всего волонтеров вызывают для отлова больных и сбежавших из дому котов. Также спасатели часто помогают снимать кошек с деревьев и извлекать застрявших в подвалах и вентиляционных шахтах животных.

Напомним, в декабре 2016 года в Украине при Немецком благотворительном приюте появилась первая скорая помощь для бездомных животных. Для помощи бездомным животным выделили два специальных автомобиля, оборудованных кондиционерами. К пострадавшим будут выезжать специалисты-ветеринары.