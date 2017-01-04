Отныне военные-контрактники смогут досрочно уйти со службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Реализация закона позволяет урегулировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы. В частности, закон позволит военнослужащим, которые проходят военную службу по разным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

"Это позволяет вам завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем – ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - отметил Порошенко во время подписания закона, которое состоялось в присутствии министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

"Тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение", - отметил Порошенко.

Президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно.

Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления.

Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

По заверениям Порошенко, заключение контрактов идет согласно графику.

"Мы стремительно приближаемся к 70 тысячам, и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - констатировал президент.

"Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию", - заявил глава государства.

Документом также вносятся изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием некоторых вопросов, касающихся принятия, прохождения, увольнения с военной службы.

Изменениями в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.