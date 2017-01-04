Украинец попал в рейтинг Forbes 30 Under 30

29-летний харьковчанин Дмитрий Запорожец, который является соучредителем стартапа GitLab, попал в рейтинг журнала Forbes "30 Under 30" в категории Enterprise Tech. Об этом сообщает Эспрессо.

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "30 Under 30". В него входят ведущие молодые инноваторы и лидеры в возрасте до 30 лет по 30 человек в каждой из 20 категорий (технологии, искусство, наука, образование, маркетинг и реклама и другие).

В этом году на 600 мест в рейтинге претендовало около 15 тыс. номинантов. Таким образом, попасть в список было труднее, чем поступить в Гарвард или Стэнфорд, отмечают его авторы.

GitLab - это opensource-решения для хостинга Git-репозиториев, ориентированное прежде всего на бизнес. Запорожец - соучредитель и технический директор стартапа. Общий объем инвестиций в стартап составил $ 25,6 млн. С марта 2015 году команда GitLab выросла с 9 до 140 сотрудников. Клиентами GitLab является более 100 тыс. организаций и компаний, включая NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O'Reilly, IBM, Expedia.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что в 2017 году Кабинет министров усилит работу по поддержке украинских стартапов.