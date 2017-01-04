На видео слышна стрельба во время боев и рассуждения бойцов АТО о конфликте в Донбассе

Фотожурналист Анатолий Степанов опубликовал на своей странице в Facebook видео с украинскими военными, которые принимали участие в боях на Светлодарской дуге, передает УНИАН.

"Мы на отбитых у сепаратистов позициях. Всю ночь прилетают мины. Они ложатся то ближе, то дальше от окопов. Иногда звонко рвутся гранаты от АГС. До противника двести метров, и солдаты для профилактики простреливают пространство перед окопами. Время от времени завязывается стрелковый бой. Ребята на позициях говорят, что это ничто по сравнению с артиллерийскими обстрелами недельной давности, когда на эти окопы прилетали всевозможные калибры", - говорится в публикации.

На видео слышна стрельба во время боев и рассуждения бойцов АТО о конфликте в Донбассе. "Мы просто защищаем свою Родину, родную землю. Не страну – именно землю",- говорится в видеозаписи.

Напомним, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние пять месяцев.