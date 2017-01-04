Жители вернувшегося под контроль ВСУ Новолуганского звонят в полицию, а попадают в "ДНР"

Полиция предлагает вместо "102" звонить по одному из трех других номеров

В населенном пункте Новолуганское Донецкой области, расположенном в нескольких километрах от оккупированной боевиками Горловки, поменяли номер телефона полиции. Об этом сообщил руководитель главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на Facebook.

Из-за близости поселка к Горловке и технических неисправностей, жители, звоня на линию "102", попадали на территории, оккупированные боевиками террористической организации "ДНР".

"Исправить это пока технически невозможно – так говорят представители Укртелекома, которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102". Сейчас полицейские распространяют информацию среди жителей, что с сегодняшнего дня для обращений в Новолуганском выделены отдельные телефонные линии", – заявил Аброськин.

Теперь в Новолуганском можно вызвать полицию по номеру 050-346-24-78, 067-623-51-52, "горячая линия": 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

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С 11 января обращения жителей Новолуганского будут поступать в Центр управления нарядами единого аналитического сервисного центра (UASC), что, по словам Аброськина, позволит более оперативно реагировать полицейским и своевременно оказывать необходимую помощь.

Напомним, 2 января 2017 года в поселке Новолуганское в Донецкой области, который в декабре 2016 года был взят под контроль Вооруженными силами Украины, заработал пункт полиции, разместившийся в помещении поселкового совета.