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Главная » Страна » НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов

НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов

НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов
Фото: nabu.gov.ua

Заявление подал бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин

04.01.17 2707
12000

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту получения некоторыми народными депутатами, чьи лица не установлены, взятки при голосовании за назначение Юрия Луценко генпрокурором. Об этом сообщил бывший во времена Виктора Януковича первым заместителем генпрокурора Ренат Кузьмин, передает Украинская правда.

На своей странице в Facebook Кузьмин выложил копию письма-ответа НАБУ на его запрос. В документе указано, что Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в уголовном производстве "по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов Украины неправомерной выгоды".

"Как сообщил детектив главного подразделения детективов НАБУ Н.Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело. Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма Онищенко (депутата Верховной Рады из группы "Воля народа" Александра Онищенко, - ред.), в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора", - написал Кузьмин.

В НАБУ подтвердили факт возбуждения производства. "НАБУ рассмотрело заявление (бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, - ред.) о совершении коррупционных уголовных преступлений, и на основании полученной информации детективы начали досудебное расследование в уголовном производстве", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин заявил, что Онищенко, бежавший за пределы Украины, якобы в письме подтвердил, что за назначение Луценко генпрокурором депутатам давали взятки.

Находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что через него Администрация президента осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года.

В НАБУ по заявлениям Онищенко начали расследование.

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