Австрия выделит 2 млн евро на помощь Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о выделении 2 млн евро на гуманитарную помощь Донбассу. Курц поделился планами на гуманитарную помощь на своей странице в Twitter, передает 112 Украина.

"Австрия предоставляет дополнительные два миллиона евро для гуманитарной помощи людям восточной Украины", - написал он.

Кроме того, участие в оказании помощи жителям Донбасса примет австрийская компания Caritas Austria, которая уже 100 лет занимается гуманитарными программами и имеет более 1000 социальных проектов помощи во всем мире.

"Caritas Austria предоставит медицинские услуги 1200 жителям региона", - добавил Курц.

Напомним, вчера, 3 января, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе.