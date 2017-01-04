Проректора Киевской академии водного транспорта задержали за взятку

Он требовал 25 тыс. грн за зачисление студента при переводе с другого вуза

В среду, 4 января, в Киеве был задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура не сообщает фамилию задержанного, но согласно данным сайта академии первым проректором с 2010 года является 46-летний кандидат исторических наук Анатолий Горбань.

Сообщается, что он требовал 25 тыс. грн за зачисление студента на второй курс заочной формы обучения при переводе с другого вуза.

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Проректора задержали сразу после получения второй части взятки.

Напомним, 26 августа во время получения взятки задержан временно исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета. Правоохранители установили, что чиновник через посредника-адвоката вымогал 170 тыс. евро у профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете. Вр.и.о ректора и адвоката задержали в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тыс. евро.