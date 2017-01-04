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За неделю от гриппа и ОРВИ в Украине скончались 6 человек
Фото: woman.ru

За неделю от гриппа и ОРВИ в Украине скончались 6 человек

Эпидпорог превышен в 21 области Украины и в Киеве

04.01.17 559
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В течение недели от заболеваний гриппом и ОРВИ в Украине умерли 6 человек. Об этом говорится в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины.

Три летальных случая произошли во Львовской области, еще по одному человеку умерли от гриппа в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в 21 области Украины и в Киеве. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший – в Луганской области.

"За отчетную 52 неделю гриппом и ОРВИ заболел 369 151 человек, из них 57,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 866,7 на 100 000 населения, что на 12,0% меньше прошлой неделе. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях", – говорится в сообщении.

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