Николаевщина готовится перекрыть все дороги

В Николаевской области готовятся перекрыть все дороги государственного и местного значения сразу после начала снегопада. Поэтому водителей просят учесть это обстоятельство и не выезжать 6 января, передает Укринформ.

"С первыми снежинками 6 января Служба автодорог сразу же перекрывает все дороги по основным направлениям. Делаем это синхронно с Херсоном, Кировоградом и Одессой. Иллюзий нет - к нам идет снегопад. Очень большие проблемы во время предыдущей борьбы со стихией были как раз в том, что машины застревали, и люди замерзали, им приходилось доставлять помощь всеми правдами и неправдами", - сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь во время заседания штаба по вопросам ухудшения погодных условий на территории области.

Он также отметил, что застрявшие машины не дают возможности работать снегоуборочной технике. Поэтому, чтобы это предотвратить, дороги будут перекрыты.

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Заместитель председателя ОГА подчеркнул, что все службы в рождественские праздники будут работать в круглосуточном режиме, у них есть все необходимое, чтобы нормально выполнять возложенные на них обязанности.

Медицинской службе рекомендовано уже 5 января госпитализировать всех рожениц, которые в ближайшие дни должны рожать.

По прогнозам Гидрометцентра, на Николаевщине с 6 по 7 января прогнозируются интенсивные снегопады и метели, на дорогах гололедица, заносы и снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/сек. Осадки будут набирать силу, начиная с юга области, города Очакова, и направляться в сторону города Днепра. 6 января понижение температуры до 7-12 мороза, 7-8 января до 14-19 мороза.