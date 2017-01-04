Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Николаевщина готовится перекрыть все дороги

Николаевщина готовится перекрыть все дороги

Николаевщина готовится перекрыть все дороги
Фото: УНИАН

В четверг в области ожидаются сильные снегопады

04.01.17 1962
0000

В Николаевской области готовятся перекрыть все дороги государственного и местного значения сразу после начала снегопада. Поэтому водителей просят учесть это обстоятельство и не выезжать 6 января, передает Укринформ.

"С первыми снежинками 6 января Служба автодорог сразу же перекрывает все дороги по основным направлениям. Делаем это синхронно с Херсоном, Кировоградом и Одессой. Иллюзий нет - к нам идет снегопад. Очень большие проблемы во время предыдущей борьбы со стихией были как раз в том, что машины застревали, и люди замерзали, им приходилось доставлять помощь всеми правдами и неправдами", - сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь во время заседания штаба по вопросам ухудшения погодных условий на территории области.

Он также отметил, что застрявшие машины не дают возможности работать снегоуборочной технике. Поэтому, чтобы это предотвратить, дороги будут перекрыты.

Заместитель председателя ОГА подчеркнул, что все службы в рождественские праздники будут работать в круглосуточном режиме, у них есть все необходимое, чтобы нормально выполнять возложенные на них обязанности.

Медицинской службе рекомендовано уже 5 января госпитализировать всех рожениц, которые в ближайшие дни должны рожать.

По прогнозам Гидрометцентра, на Николаевщине с 6 по 7 января прогнозируются интенсивные снегопады и метели, на дорогах гололедица, заносы и снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/сек. Осадки будут набирать силу, начиная с юга области, города Очакова, и направляться в сторону города Днепра. 6 января понижение температуры до 7-12 мороза, 7-8 января до 14-19 мороза.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Спасатели сообщили об ограничении движения на перевалах в Карпатах и ряде международных трассВ Украину идут лютые морозы с метелями и сильным ветромКакой будет погода в первый день нового года

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2182
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 7803
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7416
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3194
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12184
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2098
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5544
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4083
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5574
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 966
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 19006 / 20667
  2. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8073 / 8813
  3. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 6312 / 8008
  4. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 4146 / 4379
  5. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 4067 / 4403
  6. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 2909 / 3296
  7. Укроборонпрому нужно полтора года, чтобы наладить выпуск отечественных боеприпасов 2604 / 2946
  8. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2576 / 12184
  9. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 2528 / 2790
  10. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 2414 / 2586
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 70 / 8008
  2. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 43 / 20667
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 34 / 3490
  4. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 26 / 4083
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 22 / 5574
  6. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 20 / 2586
  7. В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем 20 / 3296
  8. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 15 / 1115
  9. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 12 / 5544
  10. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 11 / 4379
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.