7 января в Киеве пройдет рождественское шествие с колядками и вертепом

В центре Киева 7 января состоится рождественское шествие со звездами.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Шествие пройдет по маршруту: Софийская площадь (сбор участников в 12.00) - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.

В мероприятии приглашают участвовать фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных ансамблей "Божичи", "Володар", "Роксолания", "Многая лета", ансамбля старинной музыки "Хорея казацкая", детских ансамблей "Орели" и "Райгородок", аутентичных коллективов.

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Анонсирован вертеп в исполнении театра "Мост", театрализованное действо с представлением "Райское дело" в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Полная программа новогодних и рождественских городских мероприятий, утвержденная распоряжением Киевской городской госадминистрации от 9 декабря 2016 года, включает 285 праздничных мероприятий. Празднования продлятся до 19 января 2017 года.