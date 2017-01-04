Изъяты также крупные денежные суммы и сертификаты на 400 кг золотых слитков

Служба безопасности Украины изъяла у руководителей одного из агрохолдингов 60 кг золотых слитков и другие ценные вещи. Это произошло в рамках расследования дела о завладении имуществом партнера компании, передает пресс-служба ведомства.

"Во время обысков правоохранители изъяли почти $390 тыс. долларов и €10 тыс. евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - говорится в сообщении.

Пяти должностным лицам компании сообщили о подозрении в "завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Следственные действия состоялись в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга, и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

О каком именно агрохолдинге идет речь, в СБУ не уточнили.







Фото: ssu.gov.ua